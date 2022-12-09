Fenerbahçe'de Miha Zajc için kesin karar verildi!

09 Aralık 2022 Cuma, 11:28

Fenerbahçe'nin, sezon sonunda bitecek sözleşmesi sona erecek olan Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc hakkında kararını verdi.

Fanatik'in haberine göre Zajc, sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmaya yanaşmayınca, yönetim tarafından satış listesine koyuldu. İtalyan ekipleri Torino, Lecce, Bologna ve Monza, Sloven futbolcuyla yakından ilgileniyor.

Miha Zajc, 2018-19 sezonunun devre arasında Empoli'den 3.5 milyon euro ve Salih Uçan'ın bonservisi karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. 2020-21 sezonunu Genoa'da kiralık olarak geçiren Sloven futbolcu, geçen sene ise 9 gol, 2 asistlik performansıyla sarı-lacivertlilerin en iyileri arasında yer almıştı.