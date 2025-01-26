Oğuz Aydın golü anlattı: 'Kalecinin çok öne çıktığını gördüm'
Fenerbahçeli oyuncu Oğuz Aydın, 3-2 kazandıkları Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada karşılaşmada attığı golü anlattı.
Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki oyuncusu Oğuz Aydın, Göztepe maçının ardından konuştu.
Oğuz Aydın attığı golle ilgili, "Kalecinin çok öne çıktığını gördüm ilk yarıda ve ikinci yarıda. Kalecinin önde olduğunu düşündüm ve sağıma çekip vurdum, gol oldu" dedi.
"TAKIM OLARAK SÖZ VERDİK"
Son olarak karşılaşmayı değerlendiren Aydın, "İlk yarıda kötü bir oyun sergiledik. Ama içeriye girdikten sonra takım olarak kenetlendik ve söz verdik. 9 dakikada 3 gol bulduk. Bunun keyfini yaşıyoruz" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.
Etiketler: #Oğuz Aydın #fenerbahçe #göztepe
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