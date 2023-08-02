Fenerbahçe'de sakatlık yaşayan Emre Mor'un durumu belli oldu

Yayınlanma: 02.08.2023 - 10:24

Güncelleme: 02.08.2023 - 10:26

Fenerbahçe'nin Zimbru ile oynadığı ilk karşılaşmada oyuna sonradan dahil olup kısa süre sonra sakatlanarak çıkan 26 yaşındaki Emre Mor'un sakatlık durumu netleşti.

Hemen tedavisine başlanan ve dün deplasmanda oynanan rövanş karşılaşmasının kadrosunda da bu sebepten yer almayan Emre, 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Sağlık ekibinin daha çabuk takıma katılması için çaba sarf ettiği yıldız futbolcuya teknik direktör İsmail Kartal'ın da moral verdiği belirtildi.