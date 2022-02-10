Fenerbahçe’de sezon heba oldu

10 Şubat 2022 Perşembe, 07:00

Fenerbahçe’nin Kayserispor ile oynayacağı kupa maçından bir gün önce yazdığım “Hayal kırıklığı” başlıklı haberimde Sarı-Lacivertlilerde yaşanılan olumsuzlukları sıralamış, son cümlemi “tek çare kupa” diye tamamlamıştım. Olmadı. Fenerbahçe, ligden sonra kupaya da veda etti. Şimdi kaldı UEFA Konferans Ligi. Bir tur geçerse başarı sayacağım. Teknik direktör İsmail Kartal’ın enerjisi ne yazık ki futbolcuların hiçbirine yansımadı. Fenerbahçe 3.5 yıldır aynı yerde. Yapılan transferlerin yarısından fazlası etkisizdi. Neden gençlere güvenilmedi? Altyapıdan yetişen çok sayıda futbolcu başka takımlara gitmek zorunda kaldı. Bunlardan biri olan Ramazan Civelek attığı golle F.Bahçe’yi kupada saf dışı bıraktı. Muhammed Gümüşkaya, Giresunspor’a kiralandı. Olacak iş değil.

GOLCÜ BULUNAMADI

Takım hücum bölgesinde büyük sıkıntı yaşarken üç yıldır golcü bulunamadı. Göründüğü üzere yanlışlarla dolu koca bir sezon daha heba oldu. Bu kadar yatırım yapıp kupasız kalmak çok kötü. Tribünlere gelen taraftarların futbolcuları ıslıklamaları, Ali Koç’u istifaya davet etmeleri doğal. Başkandan taraftarların beklentisi büyüktü. Koç, camiada kocaman hayal kırıklığı yaşattı. Bana göre Ali Koç en büyük hatasını Emre Belözoğlu’nu göndermekle yaptı. Koç, eğer Belözoğlu’nun arkasında dursaydı gidişat eminim bugünkünden çok daha iyi olurdu.