Fenerbahçe’de sezon heba oldu
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fenerbahçe, Kayserispor'a 1-0 yenilerek kupadan elendi. Sarı-lacivertlilerin ligdeki kötü gidişatına bir de kupaya veda eklendi.
Fenerbahçe’nin Kayserispor ile oynayacağı kupa maçından bir gün önce yazdığım “Hayal kırıklığı” başlıklı haberimde Sarı-Lacivertlilerde yaşanılan olumsuzlukları sıralamış, son cümlemi “tek çare kupa” diye tamamlamıştım. Olmadı. Fenerbahçe, ligden sonra kupaya da veda etti. Şimdi kaldı UEFA Konferans Ligi. Bir tur geçerse başarı sayacağım. Teknik direktör İsmail Kartal’ın enerjisi ne yazık ki futbolcuların hiçbirine yansımadı. Fenerbahçe 3.5 yıldır aynı yerde. Yapılan transferlerin yarısından fazlası etkisizdi. Neden gençlere güvenilmedi? Altyapıdan yetişen çok sayıda futbolcu başka takımlara gitmek zorunda kaldı. Bunlardan biri olan Ramazan Civelek attığı golle F.Bahçe’yi kupada saf dışı bıraktı. Muhammed Gümüşkaya, Giresunspor’a kiralandı. Olacak iş değil.
GOLCÜ BULUNAMADI
Takım hücum bölgesinde büyük sıkıntı yaşarken üç yıldır golcü bulunamadı. Göründüğü üzere yanlışlarla dolu koca bir sezon daha heba oldu. Bu kadar yatırım yapıp kupasız kalmak çok kötü. Tribünlere gelen taraftarların futbolcuları ıslıklamaları, Ali Koç’u istifaya davet etmeleri doğal. Başkandan taraftarların beklentisi büyüktü. Koç, camiada kocaman hayal kırıklığı yaşattı. Bana göre Ali Koç en büyük hatasını Emre Belözoğlu’nu göndermekle yaptı. Koç, eğer Belözoğlu’nun arkasında dursaydı gidişat eminim bugünkünden çok daha iyi olurdu.
İlgili Haberler
- Fenerbahçe'de Altay Bayındır geri döndü
- Fenerbahçe'nin kupa hasreti sürüyor: Geriye Konferans Ligi kaldı
- Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, Kayserispor'u ağırladı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
En Çok Okunan Haberler
- Birçok kentte eğitime bir gün ara verildi
- Fenerbahçe’de sezon heba oldu
- Bitcoin hazine avcılarının yükselişi
- SpaceX şirketinin 40 uydusu yanarak düştü
- Meteoroloji'den 10 kent için turuncu kod uyarısı!
- Rus savaş gemileri Boğaz'dan peş peşe geçti
- TTB tablo yayınlayıp Sağlık Bakanlığı’na tepki gösterdi
- Kanada Başbakanı: Kamyoncuların eylemi kabul edilemez
- FT'den çarpıcı Erdoğan analizi: Tarih kapısını çalabilir
- Çin'den ABD'ye suçlama