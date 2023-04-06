Fenerbahçe'de sistem değişiyor!

Fenerbahçe'de büyük eleştiri toplayan savunma kurgusu değişiyor. Sarı-lacivertli takımın bugün Kayserispor'la oynanacak kupa maçıyla birlikte dörtlü savunmaya dönmesi bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 12:39
Fenerbahçe'de sistem değişiyor!
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Fenerbahçe'de eleştirilerin odağı haline gelen savunma anlayışı değişiyor. Sarı-lacivertlilerin savunmadaki riskli oyun anlayışı uzun süredir sıkıntılar yaşanmasına sebep oluyor.

Birçok maçta benzer gollere engel olamayan sarı-lacivertli takım, Beşiktaş derbisinde 10 kişilik rakibinden 45 dakikada 4 gol yedi. 

Hürriyet'te yer alan habere göre, Yukatel Kayserispor ile bugün oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla birlikte 3'lüden 4'lüye dönüş ve savunmanın biraz daha geriden kurulması üzerine çalışmalar yapıldığı belirlendi. Kayserispor maçında bu değişimin ilk adımının atılması planlanıyor.

Sarı-lacivertlilerde doğal olarak kadro da değişiyor. Emre Mor ve Miha Zajc başta olmak üzere ilk 11'de değişiklikler söz konusu olacak. Sakatlıkları bulunan Luan Peres, Lincoln Henrique, Michy Batshuayi, Joshua King ve Jayden Oosterwolde bugünkü maçta da forma giyemeyecek.



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