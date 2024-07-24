Fenerbahçe, Emir Ortakaya'nın yeni adresini resmen açıkladı!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, 20 yaşındaki futbolcu Emir Ortakaya'nın Belçika kulübü Westerlo'ya kiralandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.07.2024 - 21:45
Fenerbahçe, Emir Ortakaya'nın yeni adresini resmen açıkladı!
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Fenerbahçe, genç stoperi Emir Ortakaya'nın Belçika ekibi Westerlo'ya kiralandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Genç oyuncumuz Emir Ortakaya, satın alma opsiyonu ile Belçika 1. lig ekiplerinden Westerlo'ya kiralandı. Anlaşmanın her iki kulüp için de hayırlı olmasını diler, Emir Ortakaya'ya başarılı bir sezon geçirmesini temenni ederiz" ifadeleri kullanıldı.

GÖZTEPE VE KOCAELİSPOR'A KİRALANMIŞTI

Fenerbahçe, 20 yaşındaki Emir Ortakaya'yı daha önce Göztepe ve Kocaelispor'a kiralık olarak göndermişti. 

Emir Ortakaya'nın Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.


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