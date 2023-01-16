Fenerbahçe'den ABD'li futbolcu Haji Wright'a yeni teklif
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Antalyaspor forması giyen ABD'li futbolcu Haji Wright için yeni bir teklifte bulunduğu öne sürüldü.
Antalyaspor'un yıldız forveti Haji Wright'ı kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Akdeniz ekibine yaptığı öneriyi artırma kararı aldı. İddiaya göre sarı-lacivertliler, bu rakamın üzerine çıkmayacak.
Forvet için arayışlarını tam gaz sürdüren Fenerbahçe, uzun bir süredir Antalyaspor forması giyen Haji Wright için çalışmalarını sürdürüyordu. Akdeniz ekibi, ilk etapta kapıyı 10 milyon Euro'dan açtı.
Haji Wright
FENERBAHÇE TEKLİFİNİ ARTIRDI
Fanatik'in haberine göre Fenerbahçe ise 5 milyon Euro olan öneriyi, 7.5 milyon Euro'ya çıkardı. Ayrıca bu bonservis bedelinin yanında; Nazım Sangare, Lemos ve Bruma'dan birinin gönderilmesi gündemde.
Sarı-lacivertli yönetimin, bu teklifin üzerine çıkmayacağı belirtildi.
Jorge Jesus'un da bu sezon 17 maçta rakip fileleri 11 kez sallayan tecrübeli futbolcuyu takımında görmeyi çok istediği öğrenildi.
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