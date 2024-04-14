Fenerbahçe'den Avrupa şampiyonluğu açıklaması: 'Türk sporunun gururuyuz'

Yayınlanma: 14.04.2024 - 22:23

Güncelleme: 14.04.2024 - 22:23

Kadınlar EuroLeague'de şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'de Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Burak Çağlan Kızılhan, "Allah'a şükürler olsun. Dünyanın en büyük spor kulübü, Türk sporunun gururu Fenerbahçemizin kadın basketbol takımı ikinci defa üst üste Avrupa'nın en büyük kupasını müzemize getirdi. Canıgönülden takımımızı kutluyorum.'' dedi.

'LİG KUPASI İÇİN YİNE BU SALONDA OLACAĞIZ'

Sözlerine devam eden Kızılhan, ''Başkanımızı kutluyorum. Kemal Danabaş Ağabey'i canıgönülden kutluyorum. Sezon başından beri tüm maçlarda kızlarımızı yalnız bırakmadı. Camiamıza hayırlı olsun. Çarşamba günü lig kupası için yine bu salonda olacağız." ifadelerini kullandı.