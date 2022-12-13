Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Jorge Jesus açıkladı

Brezilya Milli Takımı ile adı anılan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan geleceği ile ilgili flaş açıklamalar geldi. Portekizli çalıştırıcı yönetimle bir araya gelirken kararını da belirtti.

cumhuriyet.com.tr
13 Aralık 2022 Salı, 13:37
Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Jorge Jesus açıkladı
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Brezilya, Hırvatistan'a elenerek sürpriz bir şekilde 2022 FIFA Dünya Kupası'na veda ederken teknik direktör Tite de görevini bıraktı. Sambacılar, yeni hoca arayışlarına başlarken gündeme gelen isimlerden birisi de Fenerbahçe'nin Portekizli hocası Jorge Jesus oldu.

"BİR YERE GİTTİĞİM YOK"

Habertürk'te yer alan habere göre Jesus yönetime sezonu Fenerbahçe'de tamamlayacağının sözünü verdi. Portekizli teknik direktör, "Başladığım işi yarım bırakmayı sevmem. Bir yere gittiğim yok. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya odaklandım" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'yi Süper Lig ve UEFA Avrupa ligi'nde zirveye taşıyan Jorge Jesus, kısa sürede sarı lacivertli taraftarın sevgisini kazanmıştı. Deneyimli antrenör, Fenerbahçe ile çıktığı 25 maçta 16 galibiyet alırken 3 kez sahadan mağlup ayrıldı.

TRANSFER GÖRÜŞMESİ DE YAPTI

Öte yandan ocak ayında yapılacak transferler hakkında yönetimle görüşen Jorge Jesus, taleplerini iletti. Jesus, bir stoper ve bir de hücum oyuncusu alınmasını istedi. Jesus ayrıca Miha Zajc ve Mauricio Lemos'un satılmasına onay verdi.

Fenerbahçe yönetimi sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan iki oyuncuyla ocak ayında yolları ayırmayı hedefliyor. 


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