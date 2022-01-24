Fenerbahçeli Dimitris Pelkas'a Ukrayna'dan talip çıktığı iddiası
Fenerbahçe Kulübü’nün Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas’ı, Ukrayna ekibi Zorya Luhansk’ın transfer etmek istediği öne sürüldü.
Bu sezon Fenerbahçe’de istediği performansı sergileyemeyen Dimitris Pelkas’a talip çıktığı öğrenildi.
Sporx’in, Yunan gazetesi Sportime’dan aktardığına göre, Fenerbahçe’nin daha önce Allahyar Sayyadmanesh’i kiraladığı Ukrayna ekibi Zorya Luhansk, Yunan futbolcu Dimitris Pelkas’ı renklerine bağlamak istiyor.
Haberde, 28 yaşındaki futbolcu ile ilgilenen birçok kulübün olduğu belirtilirken Yunan ekibi PAOK’un da Pelkas’ı transfer etmek istediği öne sürüldü.
Fenerbahçe’nin 2020 yılında 2.2 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay ile PAOK’tan transfer ettiği Pelkas, bu sezon oynadığı 20 maçta 1 gol kaydetti.
Pelkas, geçen sezon Fenerbahçe formasını giydiği 42 karşılaşmada 10 gol ve 8 asistlik katkıda bulunmuştu.
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