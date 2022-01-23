Fenerbahçe'den Novak ve Serdar Aziz açıklaması
Fenerbahçe, Sivasspor maçında sakatlanan Novak ve Serdar Aziz'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, iki oyuncunun da tedavisine başlandığını belirtti.
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'nin Sivasspor ile 1-1 kaldığı mücadelede Serdar Aziz ve Filip Novak sakatlandı. Tecrübeli stoper 42'de yerini Tisserand'a bırakırken, Çek bek Novak ise 55'te yerini Pelkas'a bıraktı.
Fenerbahçe maçta sakatlık yaşayan futbolcuların sağlık durummu hakkında açıklama yaptı.
Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Dün akşam Demir Grup Sivasspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanan oyuncularımızın yapılan ilk değerlendirmelerinde; Serdar Aziz’in sağ kasık bölgesinde 1. Derece zorlanma, Filip Novak’ın sol uyluk arka üst adele tendonunda, tendon içi yırtık saptanmıştır. Oyuncularımızın tedavi programları başlamıştır." ifadeleri yer aldı.
Bilgilendirme | Dün akşam D.G. Sivasspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanan oyuncularımızın yapılan ilk değerlendirmelerinde; Serdar Aziz’in sağ kasık bölgesinde 1. derece zorlanma, Filip Novak’ın sol uyluk arka üst adele tendonunda, tendon içi yırtık saptanmıştır. pic.twitter.com/wjdOE1gdzF— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 23, 2022
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