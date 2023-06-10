Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası finali kamp kadrosu belli oldu

Yayınlanma: 10.06.2023 - 16:19

Güncelleme: 10.06.2023 - 16:19

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de kamp kadrosu açıklandı.

İzmir'de oynanacak final öncesi sakatlığı bulunan Lincoln Henrique ve Altay Bayındır kadroya dahil edilirken, Miguel Crespo ve Joshua King kadroda yer almadı.

Fenerbahçe kupa finali kadrosu şu şekilde: