Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası finali kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe, pazar günü Türkiye Kupası finalinde karşılaşacağı Başakşehir müsabakası için kamp kadrosunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.06.2023 - 16:19
Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası finali kamp kadrosu belli oldu
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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de kamp kadrosu açıklandı.

İzmir'de oynanacak final öncesi sakatlığı bulunan Lincoln Henrique ve Altay Bayındır kadroya dahil edilirken, Miguel Crespo ve Joshua King kadroda yer almadı.

Fenerbahçe kupa finali kadrosu şu şekilde:


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