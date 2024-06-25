Resmen açıklandı: Nicolo Melli Fenerbahçe Beko'ya geri döndü!

Basketbol Süper Ligi ekibi Fenerbahçe Beko, İtalyan oyuncu Nicolo Melli'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.06.2024 - 12:22
Resmen açıklandı: Nicolo Melli Fenerbahçe Beko'ya geri döndü!
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Sarunas Jasikevicius yönetiminde yeni sezonun çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko bir transferi daha açıkladı.

FENERBAHÇE'YE GERİ DÖNDÜ

Fenerbahçe resmi sitesinden yaptığı açıklamda Olimpia Milano ile yollarını ayıran Nicolo Melli'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

33 yaşındaki İtalyan uzun forvet 2017-2019 yılları arasında Fenerbahçe formasını giymişti.


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