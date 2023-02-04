Fenerbahçe'den Fransız ekibe Arda Güler yanıtı
Fransız basını, Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Arda Güler'i isteyen Paris Saint-Germain'i reddettiğini yazdı.
Fenerbahçe, Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in Arda Güler için girişimlerini sıklaştırması üzerine Paris ekibine yanıt verdi.
Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; Arda Güler, PSG'ye transfer olmaya yakındı ancak Fenerbahçe, Arda Güler için yapılan teklifi reddetti.
Haberde, PSG Sportif Danışmanı Luis Campos'un, Arda Güler'i takıma katmak için yoğun çaba sarf ettiği ve genç oyuncunun ailesi ile de bir araya geldiği ifade edildi.
14 MAÇTA 5 GOLE KATKI
PSG'nin ocak ayında kadrosuna katmayı istediği Arda Güler için Fenerbahçe'nin katı bir tavır sergilediği ve genç oyuncuyu birkaç sezon daha kadroda tutmayı planladığı belirtildi.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 14 resmi maça çıkan Arda Güler, bu maçlarda 3 gol 2 asist kaydetti.
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