Fenerbahçeli Fazıl Say: Hakemin bizi tutmasından rahatsızlık duydum
Önceki akşam Fenerbahçe ile karşılaşan Ümraniyespor'un 90+8'de attığı gol VAR'dan döndü. Ünlü piyanist Fazıl Say maçın ardından, "Bir Fenerbahçeli olarak hakemin bizi tutmasından rahatsızım" paylaşımı yaptı.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, Ümraniyespor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Ümraniye'nin 90+8'de Umut Nayir'la bulduğu beraberlik golü öncesinde faul olduğu gerekçesiyle VAR'da iptal edildi.
Sarı kartı bulunan Onur Atasayar, itirazlarının ardından ikinci sarı kartla kırmızı kart gördü. Sahanın ortasında gerginlik çıktı.
"RAHATSIZLIK DUYDUM"
Fenerbahçe taraftarı olan ünlü piyanist Fazıl Say, sarı-lacivertli takımın Ümraniyespor'u yendiği maç sonrası dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Say karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede, "Ben bir Fenerbahçeli olarak sanki hakemin bizi tutmasından rahatsızlık duydum. Belki de haklıydı kararlar bilemem. Haksız da olsak yine de 5-0 yensek daha iyi olurdu sanki. Öyle değil mi dostlar? Bir tek ben mi böyle düşünüyorum" sözlerine yer verdi.
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