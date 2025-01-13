Konyaspor'dan hakem tepkisi: 'Tüm VARlığıyla DİRENÇ gösterdi'

Konyaspor, Fenerbahçe maçının son düdüğüyle hakem kararlarına tepki gösterdiği bir paylaşım yaptı.

Konyaspor'dan hakem tepkisi: 'Tüm VARlığıyla DİRENÇ gösterdi'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.01.2025 - 22:11

Süper Lig'de Fenerbahçe ile sahasında karşılaşan Konyaspor, bu maçın ardından hakem tepkisinde bulundu.

Yeşil-beyazlılar, maçın hemen ardından hakem Direnç Tonusluoğlu ve VAR hakemi Sarper Barış Saka için paylaşımda bulundu.

Konyaspor'un paylaşımında, "Tüm VARlığıyla DİRENÇ gösterdi" denildi.

Konyaspor'un bu paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

 


Etiketler: #konyaspor #fenerbahçe #hakem

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