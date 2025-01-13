Konyaspor'dan hakem tepkisi: 'Tüm VARlığıyla DİRENÇ gösterdi'

Yayınlanma: 13.01.2025 - 22:11

Güncelleme: 13.01.2025 - 22:11

Süper Lig'de Fenerbahçe ile sahasında karşılaşan Konyaspor, bu maçın ardından hakem tepkisinde bulundu.

Yeşil-beyazlılar, maçın hemen ardından hakem Direnç Tonusluoğlu ve VAR hakemi Sarper Barış Saka için paylaşımda bulundu.

Konyaspor'un paylaşımında, "Tüm VARlığıyla DİRENÇ gösterdi" denildi.

Konyaspor'un bu paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.