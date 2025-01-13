Galatasaray'dan tepki: 'VAR gücüyle yarışta tutulan...'
Galatasaray, Konyaspor - Fenerbahçe maçında VAR'da görev alan Sarper Barış Saka ve orta hakem Direnç Tonusluoğlu'na tepki gösterdi.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor'u yendi.
Maçın ardından Galatasaray, VAR'da görev alan Sarper Barış Saka ve Direnç Tonusluoğlu'na tepki gösterdi.
Sarı kırmızılılar, "'VAR' gücüyle yarışta tutulanlara, gördüğünü çalmayan piyonlarına, kendi yalanlarına inanan ahlaksızlara inat; sonunda yine iyiler kazanacak!" paylaşımını yaptı.
“VAR” gücüyle yarışta tutulanlara, gördüğünü çalmayan piyonlarına, kendi yalanlarına inanan ahlaksızlara inat; sonunda yine iyiler kazanacak!— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 13, 2025
Etiketler: #galatasaray #fenerbahçe #var
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