Galatasaray'dan tepki: 'Kör bir hakem, komik bir penaltı...'
Süper Lig ekibi Galatasaray, Fenerbahçe - Alanyaspor maçının ardından hakem yönetimi hakkında bir paylaşımda bulundu.
Galatasaray, Fenerbahçe - Alanyaspor maçının ardından hakem yönetimi hakkında bir paylaşımda bulundu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"Kırmızı kartlara kör bir hakem, komik bir penaltı...
Skandal hakem kararlarıyla şampiyonluğu emeklilik ikramiyesi olarak verme operasyonunuz gerçekleşmeyecek, baskıya boyun eğenlere rağmen hak eden kazanacak!"
Kırmızı kartlara kör bir hakem, komik bir penaltı…— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 11, 2024
Skandal hakem kararlarıyla şampiyonluğu emeklilik ikramiyesi olarak verme operasyonunuz gerçekleşmeyecek, baskıya boyun eğenlere rağmen hak eden kazanacak! ??#Hedef24 #KONSANTRASYON #KenetleninBaşkaGalatasarayYok
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