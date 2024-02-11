Galatasaray'dan tepki: 'Kör bir hakem, komik bir penaltı...'

Süper Lig ekibi Galatasaray, Fenerbahçe - Alanyaspor maçının ardından hakem yönetimi hakkında bir paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.02.2024 - 22:13
Galatasaray'dan tepki: 'Kör bir hakem, komik bir penaltı...'
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Galatasaray, Fenerbahçe - Alanyaspor maçının ardından hakem yönetimi hakkında bir paylaşımda bulundu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Kırmızı kartlara kör bir hakem, komik bir penaltı...

Skandal hakem kararlarıyla şampiyonluğu emeklilik ikramiyesi olarak verme operasyonunuz gerçekleşmeyecek, baskıya boyun eğenlere rağmen hak eden kazanacak!"

 


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