Galatasaray'dan tepki: 'Kör bir hakem, komik bir penaltı...'

Yayınlanma: 11.02.2024 - 22:13

Güncelleme: 11.02.2024 - 22:22

Galatasaray, Fenerbahçe - Alanyaspor maçının ardından hakem yönetimi hakkında bir paylaşımda bulundu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Kırmızı kartlara kör bir hakem, komik bir penaltı...

Skandal hakem kararlarıyla şampiyonluğu emeklilik ikramiyesi olarak verme operasyonunuz gerçekleşmeyecek, baskıya boyun eğenlere rağmen hak eden kazanacak!"