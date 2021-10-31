Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın'dan Pereira'ya eleştiri

cumhuriyet.com.tr
31 Ekim 2021 Pazar, 11:30
<p>Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'a 2-1 kaybetti.</p>

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'a 2-1 kaybetti.

<p>Maçın ardından Fenerbahçe'nin "Kadıköy'ün Boğası" lakaplı eski futbolcusu Serhat Akın'dan bir sosyal medya paylaşımı geldi.</p>

Maçın ardından Fenerbahçe'nin "Kadıköy'ün Boğası" lakaplı eski futbolcusu Serhat Akın'dan bir sosyal medya paylaşımı geldi.

<p>Akın, Fenerbahçe yönetimi ve Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'ya tepki gösterdi.</p>

Akın, Fenerbahçe yönetimi ve Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'ya tepki gösterdi.

<p>Vitor Pereira'yı altyapı hocası olarak nitelendiren Akın, "Altyapı hocasını alıp Guardiola yaptınız ya yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı.&nbsp;</p>

Vitor Pereira'yı altyapı hocası olarak nitelendiren Akın, "Altyapı hocasını alıp Guardiola yaptınız ya yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı. 

<p>Eski futbolcu ardından, "Takımda herkesi küstürdü bu hoca, Pelkas da isyanlarda. Bu maç sonu gitmezse, yönetim de bıraksın, Fenerbahçe böyle yönetilmez, yazık!!!!" açıklamasını yaptı.</p>

Eski futbolcu ardından, "Takımda herkesi küstürdü bu hoca, Pelkas da isyanlarda. Bu maç sonu gitmezse, yönetim de bıraksın, Fenerbahçe böyle yönetilmez, yazık!!!!" açıklamasını yaptı.

<p>Serhat Akın'ın bu gönderisi kısa süre içerisinde Fenerbahçeli taraftarlar tarafından etkileşim yağmuruna tutuldu.<br></p>

Serhat Akın'ın bu gönderisi kısa süre içerisinde Fenerbahçeli taraftarlar tarafından etkileşim yağmuruna tutuldu.

<p>2000-2005 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen ve 153 resmi maçta 49 gol, 27 asistle skora katkı sağlayan Serhat Akın, sarı-lacivertli ekipte 3 şampiyonluk yaşadı.</p>

2000-2005 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen ve 153 resmi maçta 49 gol, 27 asistle skora katkı sağlayan Serhat Akın, sarı-lacivertli ekipte 3 şampiyonluk yaşadı.


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