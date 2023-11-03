Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması
Fenerbahçe Beko, Dyshawn Pierre'in sağ bacak kalf bölgesinde ikinci derece kas yaralanması tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.
Fenerbahçe Beko, Olympiakos ile oynanan EuroLeague karşılaşmasında sakatlanan Dyshawn Pierre'in sağ bacak kalf bölgesinde ikinci derece kas yaralanması tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Dyshawn Pierre, 2 Kasım Perşembe günü (dün) oynanan Olympiacos maçında sakatlık geçirmiştir. Sporcumuzun Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde yapılan detaylı tetkikleri neticesinde sağ bacak kalf bölgesinde ikinci derece kas yaralanması tespit edilmiştir. Tedavisine başlanan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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