Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması

Fenerbahçe Beko, Dyshawn Pierre'in sağ bacak kalf bölgesinde ikinci derece kas yaralanması tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.11.2023 - 11:47
Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması
Abone Ol google-news

Fenerbahçe Beko, Olympiakos ile oynanan EuroLeague karşılaşmasında sakatlanan Dyshawn Pierre'in sağ bacak kalf bölgesinde ikinci derece kas yaralanması tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Dyshawn Pierre, 2 Kasım Perşembe günü (dün) oynanan Olympiacos maçında sakatlık geçirmiştir. Sporcumuzun Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde yapılan detaylı tetkikleri neticesinde sağ bacak kalf bölgesinde ikinci derece kas yaralanması tespit edilmiştir. Tedavisine başlanan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı. 


fenerbahçe beko Dyshawn Pierre sakatlık

İlgili Haberler

Nefes kesen maçta Fenerbahçe Beko, Olympiakos'u devirdi!

Nefes kesen maçta Fenerbahçe Beko, Olympiakos'u devirdi!
Fenerbahçe Beko'dan 30 sayı fark!

Fenerbahçe Beko'dan 30 sayı fark!
Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i devirdi

Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i devirdi

En Çok Okunan Haberler