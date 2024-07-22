Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski'ye özel görev!

Yayınlanma: 22.07.2024 - 09:32

Güncelleme: 22.07.2024 - 09:32

Fenerbahçe'de Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski'ye özel bir görev verildiği iddia edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre; teknik direktör Jose Mourinho'nun Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski'yle özel olarak ilgilendiği öğrenildi.

Portekizli çalıştırıcının Sebastian'dan bol bol şu atmasını talep ettiği ve Lugano karşılaşmasında Polonyalı'nın, sık sık ceza sahası dışından şut denemesi yapacağı belirtildi.