Lille maçı öncesi Fenerbahçe'de En-Nesyri gelişmesi

Lille maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni transfer Youssef En-Nesyri takımla çalışmalara başladı.

DHA
Yayınlanma: 02.08.2024 - 14:29
Lille maçı öncesi Fenerbahçe'de En-Nesyri gelişmesi
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Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lille ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

EN-NESYRI TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri takımla birlikte çalışmalara başladı.

Sarı-Lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde çalışırken İdman salonda core çalışmasıyla başladı. Daha sonra 3 gruna ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

Günün tek antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, Lille maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.


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