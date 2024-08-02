Lille maçı öncesi Fenerbahçe'de En-Nesyri gelişmesi

Yayınlanma: 02.08.2024 - 14:29

Güncelleme: 02.08.2024 - 14:29

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lille ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

EN-NESYRI TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri takımla birlikte çalışmalara başladı.

Sarı-Lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde çalışırken İdman salonda core çalışmasıyla başladı. Daha sonra 3 gruna ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

Günün tek antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, Lille maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.