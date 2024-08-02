Lille maçı öncesi Fenerbahçe'de En-Nesyri gelişmesi
Lille maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni transfer Youssef En-Nesyri takımla çalışmalara başladı.
Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lille ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını sürdürdü.
EN-NESYRI TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri takımla birlikte çalışmalara başladı.
Sarı-Lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde çalışırken İdman salonda core çalışmasıyla başladı. Daha sonra 3 gruna ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.
Günün tek antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Fenerbahçe, Lille maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.
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