Fenerbahçe'den Valerie Garnier açıklaması
Fenerbahçe Alagöz Holding, başantrenör Valerie Garnier'in 2 maç takımın başında olamayacağını açıkladı.
Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Valerie Garnier'in ailevi sağlık sebeplerinden dolayı Polski Cukier AZS UMCS ve İlkem Yapı Tarsusspor maçlarında takımın başında olamayacağı açıklandı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Ailevi sağlık sebeplerinden dolayı Fransa'ya giden başantrenörümüz Valerie Garnier, bu akşam Polski Cukier AZS UMCS'ye konuk olacağımız FIBA Avrupa Ligi A Grubu 5. hafta mücadelesinde ve 3 Kasım Cuma günü İlkem Yapı Tarsusspor'u konuk edeceğimiz ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 9. hafta maçında takımımızın başında olamayacaktır" denildi.
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