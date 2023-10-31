Fenerbahçe'den Valerie Garnier açıklaması

Fenerbahçe Alagöz Holding, başantrenör Valerie Garnier'in 2 maç takımın başında olamayacağını açıkladı.

AA
Yayınlanma: 31.10.2023 - 14:13
Fenerbahçe'den Valerie Garnier açıklaması
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Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Valerie Garnier'in ailevi sağlık sebeplerinden dolayı Polski Cukier AZS UMCS ve İlkem Yapı Tarsusspor maçlarında takımın başında olamayacağı açıklandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Ailevi sağlık sebeplerinden dolayı Fransa'ya giden başantrenörümüz Valerie Garnier, bu akşam Polski Cukier AZS UMCS'ye konuk olacağımız FIBA Avrupa Ligi A Grubu 5. hafta mücadelesinde ve 3 Kasım Cuma günü İlkem Yapı Tarsusspor'u konuk edeceğimiz ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 9. hafta maçında takımımızın başında olamayacaktır" denildi.


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