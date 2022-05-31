Fenerbahçeli Altay Bayındır: 'Herkes pusuda bekliyor'

31 Mayıs 2022 Salı, 15:29

Giresunsporlu Umut Nayir'in 'Çift forvet' isimli podcast'inin ilk konuğu, Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır oldu.

Altay, Türkiye'de büyük bir baskının olduğundan bahsederek herkesin, hata yapmasını pusuda beklediğini söyledi.

"HAYATINDA FİLEYE DOKUNMAMIŞ İNSANLARI ÖNEMSEMİYORUM"

Türkiye'deki futbol iklimine değinen milli eldiven, şu sözleri kullandı;

"Derbilerde herkes kazanmak için çıkar ama keyif almak, mutlu olmak lazım. Gerçek anlamda en mutlu olduğum maçlar Audi Cup'taydı. Aileler içeceklerini alıp eğlenmeye gelmişler, rakibi bile alkışlıyorlar. Bizdeki derbilerde ise herkes futbolcu bir hata yapsa diye pusuda. Kötü geçen maçtan sonra herkes üzerine basıyor. Koltuğunda oturanlar, hayatlarında fileye dokunmamış insanları artık çok önemsemiyor, işime bakmayı seçiyorum."

"KRAMPONLARINI BİLE BOYATIR"

Kalecilik için de açıklama yapan Altay Bayındır, "Kaleci; en arkada her şeyi gören forma rengi farklı, yalnız ve sorumluluk taşıyan adamdır" dedi.

Ankaragücü'nde bir dönem Altay Bayındır ile birlikte forma giyen Umut Nayir ise eski takım arkadaşı için, "Altay biraz kendine bakmayı sever, kramponlarını bile boyatır" ifadelerini kullandı.