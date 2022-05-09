Fenerbahçeli Arda Güler U17 Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 17:37

Fenerbahçe'de sezonun en fazla öne çıkan isimlerinden olan Arda Güler geçtiğimiz günlerde sakatlanmıştı. Beşiktaş derbisinin kadrosunda yer almayan Arda Güler, milli takım aday kadrosundan da çıkarıldı.

İLK MAÇ İSPANYA KARŞISINDA

Yoğun bir tempoda çalışmalarını gerçekleştiren U17 Milli Takımı, çift antrenmanlarla Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor.

13 Mayıs Cuma gününe kadar çalışmalarını Riva'da sürdürecek olan U17 Milliler, 14 Mayıs Cumartesi günü İsrail'e gidecek. Arda Güler'in yer almadığı U17 Milli Takımı Avrupa Şampiyonası C Grubu ilk maçında 17 Mayıs Salı günü saat 20.00'de İspanya ile karşılaşacak.

UEFA U17 AVRUPA ŞAMPİYONASI ADAY KADROSU

Kaleciler: Mert Furkan Bayram (Altınordu), Deniz Ertaş (İttifak Holding Konyaspor), Arif Şimşir (Altınordu)

Defans: Hasan Berat Kayalı (Altınordu), Ali Turap Bülbül (Galatasaray A.Ş.), Ali Yeşilyurt (Galatasaray A.Ş.), Selçuk Rinal (FC St.Pauli), Mertcan Ayhan (FC Schalke 04), Batuhan Yavuz (FC Schalke 04), Semih Kara (VfB Stuttgart), Berkay Yılmaz (SC Freiburg), Efe Arda Koyuncu (Medipol Başakşehir FK)

Orta Saha: Diren Dağdeviren (TSG Hoffenheim), Emirhan Acar (AKA Tirol), Muhammed Eren Arıkan (Yukatel Kayserispor), Efe Akman (Galatasaray A.Ş.), Efe Kaan Sihlaroğlu (Karlsruher SC), Fırat Alpsoy (Karlsruher SC), Selim Can Sönmez (FC Utrecht), Baran Ali Gezek (Yukatel Kayserispor)

Forvet: Halil Özdemir (KV Mechelen), Can Yılmaz Uzun (1.FC Nürnberg), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Trabzonspor A.Ş.)