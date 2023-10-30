Spor yazarları Pendikspor - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Sıklet farkı'

Yayınlanma: 30.10.2023 - 08:45

Güncelleme: 30.10.2023 - 08:45

Fenerbahçe, Pendikspor deplasmanından 5-0'lık galibiyet ile döndü. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Hilmi Türkay: "F.Bahçe, emin adımlarla yoluna devam ediyor. Pendik galibiyetiyle başarı halkasına bir yenisini eklediler. İsmail Kartal’a bir kez daha bravo. Takımı hem Avrupa hem de ligde dengede tutmak kolay değil. Mücadele için fazla yorum yapmaya gerek yok. Sıklet farkı. Ağır taraf kazandı. Fenerbahçe’nin taraftarına sunduğu en güzel 100.yıl hediyesi. Anlamı çok büyük. Gecenin adamı tartışmasız 3 gole imza atan 37 yaşındaki Edin Dzeko’ydu." (Cumhuriyet)

"DENGEYİ BOZAN ADAM"

Uğur Meleke: "24 Eylül akşamı oynanan Alanya-Fenerbahçe maçında 0-0’ı bozan golde topu getiren adam İsmail’di. 8 Ekim’de Fenerbahçe bu kez Kasımpaşa deplasmanındaydı, dengeyi bozan ilk golde Dzeko’ya asisti İsmail yaptı. İkincide de penaltı öncesi Dzeko’ya pası veren oydu. Geçtiğimiz hafta Hatay karşısına çıkan Fenerbahçe, 0-0’ı yine İsmail’in kazandığı bir topun ardından Szymanski’yle bozdu. Dün de gelenek bozulmadı, dengeyi yine İsmail bozdu: 30’da İsmail’in karşı presle kazandığı topun sonucunda Samuel’in golü geldi. İsmail’in bir ön alan değil, 6 numara oyuncusu olduğu düşünülürse peş peşe yaptığı bu katkılar daha fazla anlam kazanıyor sanırım. 30’da Pendik çıkarken İsmail’in kazandığı bir top yine dengeyi bozan unsur oldu. Tabii ki İsmail’in yanına ikişer golün içinde olan Ferdi-Szymanski ile golcü Dzeko’yu da yazmak gerek." (Hürriyet)

Ömer Üründül: "Haftalardır hem gazetemdeki köşemde hem de TRT'deki programlarımda sürekli Fred ve Tadic'in fizik açıdan düşüş içerisinde olduklarını belirttim. Hatta Tadic'in üstün kalitesiyle belli bir metrekarede oynadığını yazdım. Daha önceden tanıdığım Fred'in de Fenerbahçe'de çok az işler yaptığını söyledim. Bu konuda da önemli eleştiriler aldım. Ama yine haklı çıktım. Fred'in daha 6. dakikada kasığı attı. İsmail Kartal'ın idmanlara ağırlık vermesi, futbolcuları da dinlendirmemesi gerekiyor. Dün gece bu kadar kolay maçta 3 tane sakat verilmesi kesinlikle kabul edilemez." (Sabah)

"NEDEN KONFERANS LİGİ'Nİ KAZANMASIN?"



Engin Verel: "Geçmiş yıllarda kazandığı maçlarda bile çok acı çeken bir Fenerbahçe vardı. Şimdi elini kolunu sallaya sallaya kazanan bir Fenerbahçe var. Kuşkusuz bunda en büyük pay ve katkı Teknik Direktör İsmail Kartal'a aittir. 3 gol atan ve sahada takıma liderlik yapan Dzeko'yu, Tadic'i de burada vurgulamak gerekir. İki oyuncu da sahadaki oyun aklı ve skor üretim merkezi gibi çalışıyor. Haftaya Fenerbahçe güçlü rakiplerinden Trabzonspor'u konuk edecek. Kuşkusuz Trabzonspor'un durumu ne olursa olsun bu maçlarda farklı bir hava vardır. Fenerbahçe'nin sakatlıklara rağmen geniş bir oyuncu kadrosunun bulunması böyle zamanlar için çok değerli." (Akşam)

Oktay Derelioğlu: "Fenerbahçe'de gecenin şanssızıkları da vardı. Fred maçın başında sakatlandı ve çıktı. Becao da devre arasında oyundan alındı. Sanırım riske edilmedi. Fenerbahçe'de hoca başarısı da var. Mesela Batshuayi ligde oynamıyor Avrupa'da oynuyor. Demek ki takımda bir denge kurulmuş. Bunu başaran da teknik patron İsmail Kartal. Fenerbahçe'nin geniş bir kadrosu var. Bu kadro ile neden Konferans Ligi'ni kazanmasın. Fenerbahçe maçı çok rahat bir şekilde çözdü. İsmail Kartal takımda dengeleri iyi kurmuş. Herkes ne yapacağını iyi biliyor.." (Takvim)

"ASİMETRİK MÜCADELE"



İlker Yağcıoğlu: "Fenerbahçe'nin fazla zorlanmadan, tempoyu çok artırmadan maçı güle oynaya kazandığını söyleyebilirim. 19 maçta 19 galibiyet almak inanılmaz bir başarı. İsmail hocayı hem bu galibiyet serisinden hem de oynattığı oyundan dolayı tebrik etmek de herkesin boynununborcu olsa gerek. Kamuoyunda "Fenerbahçe daha zorlu rakiplerle oynamadı" diye bir görüş var ama bence rakiplerden ziyade Fenerbahçe'nin oyunu önemli. Ben küçük büyük farketmeden bu takımın kolay kolay yenileceğini zannetmiyorum. Hem oynattığı oyundan hem de galibiyet serisinden dolayı teknik direktör İsmail Kartal'ı tebrik etmek gerekiyor." (Takvim)

Ercan Güven: "Rakip Pendikspor olunca sıkıntı çekmedi Fenerbahçe. Szymanski’nin asistini yaptığı Dzeko’nun attığı üçüncü Fenerbahçe golü, “atılmaması imkansız” goldü açıkçası. Yedi dakika sonra Dzeko’dan bir tane daha. 87’de bir daha. Dzeko bile gömülü savunmada duruyor, futbol oynanırsa gol atıyor yani. Sonuç; 19’da on dokuz. Ligde 10’da on… Geliştirilen rekor. Sağ olasın Pendikspor! Açık söylemek lazımsa, “asimetrik mücadelenin” rekabete, ahlaka ve hukuka uygunu bile tatsız oluyor." (Milliyet)