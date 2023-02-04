Fenerbahçeli Enner Valencia şaşkın: 'Rakipler mesaj atıyor'

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Enner Valencia, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Ekvadorlu futbolcu, rakip takım taraftarlarından mesaj aldığını belirterek, "Rakip takım taraftarlarından birçok mesaj geliyor. Ne olduğunu anlamadım" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 16:52
Fenerbahçeli Enner Valencia şaşkın: 'Rakipler mesaj atıyor'
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Fenerbahçe forması giyen Enner Valencia, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Valencia, başkan Ali Koç'un kendisi hakkındaki sözlerinin ardından rakip taraftarlardan birçok mesaj aldığını söyledi. Ekvadorlu golcü, "Rakip takım taraftarlarından birçok mesaj geliyor. Ne olduğunu anlamadım" dedi.

Enner Valencia

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda, "Kim Koray Gençerler? Bu adam 2 sene evvel iyi gidiyorduk, liderdik, Fenerbaçe-Konyaspor maçı oynandı, Pelkas harika gol attı, gole sevinirken burada eli icat eden, pozisyonu iptal eden VAR'daki hakem. Bu sene Konyaspor-Fenerbahçe maçında Valencia aptalca bir hareket yapıyor, hakem görmüyor. Onu uyarıp Valencia'yı attıran yine bu arkadaş. Son olarak perşembe yine VAR hakemi bu arkadaş" diye konuşmuştu.


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