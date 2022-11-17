Fenerbahçeli futbolcu Arda Güler'e dünya devinden yakın takip
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Avrupa devleri tarafından takip edilmeye devam ediyor. İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona'nın genç futbolcuyu izlediği öne sürüldü.
Fenerbahçe'de son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Arda Güler'e Avrupa'dan ilgi bitmiyor. İtalyan medyasında yer alan Napoli haberlerinin ardından bu kez Barcelona’nın genç futbolcuyu yakından takip ettiği belirtildi.
İspanyol basınında yer alan habere göre, A Milli Takım'a da ilk kez seçilen 17 yaşındaki futbolcunun gelişimini Barcelona'nın da yakından takip ettiği aktarıldı.
ARDA GÜLER “YENİ İNCİ”
Arda Güler'in oyuncu profiline değinilirken orta sahanın yanı sıra sağ kanatta forma giyebildiği ve yeteneği ile öne çıktığı ifade edildi. Bu sezon tüm kulvarlarda 13 maça çıkan genç oyuncunun 3 gol, 1 asistlik performans ortaya koyduğu hatırlatıldı.
Haberde Barcelona'nın takip ettiği Arda için "Yeni İnci" tanımı yapılırken Avrupa'dan Napoli, Bayern Münih gibi takımların da genç oyuncuyu radarına aldığı öne sürüldü.
BARCELONA BAŞKANI DA YAKIN TAKİPTE
Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın da Arda'nın kulübe uzun vadede çok şey katabilecek bir futbolcu olduğunu düşündüğü için 17'lik genç yeteneği izlediği vurgulandı.
Arda Güler'in Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
Video Haberler
- Türkiye topraklarında erozyon tehlikesi
- ''Her zaman göremiyoruz''
- Nemrut’ta turistlere kar sürprizi
- Çam fıstığı hasadı başladı
- Karaağaç acı biberi ata tohumlarıyla yetiştiriliyor
- MHP'li başkana kayıtlı hattan teröristle görüşme
- 2011'de FETÖ'yü övdüğü sözleri böyle savundu
- Atmacayı itfaiye kurtardı
- Meslek aşkı herkesi hayran bırakıyor
- 60 yıldır saat tamir ediyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Cumhurbaşkanı adaylığı için iki isim verdi
- İYİ Parti'ye seslendi
- Taksim bombacısının kullandığı 4 sır cep telefonu
- İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda yeni gelişme
- O sorular karşısında suspus!
- Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması
- O soruyu kendimize sorar hale geldik
- Taksim bombacısının ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı
- Barış Akarsu’nun yaşamı film oldu
- İYİ Partili Ali Kıdık'a silahlı saldırı