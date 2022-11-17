Fenerbahçeli futbolcu Arda Güler'e dünya devinden yakın takip

17 Kasım 2022 Perşembe, 17:32

Fenerbahçe'de son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Arda Güler'e Avrupa'dan ilgi bitmiyor. İtalyan medyasında yer alan Napoli haberlerinin ardından bu kez Barcelona’nın genç futbolcuyu yakından takip ettiği belirtildi.

İspanyol basınında yer alan habere göre, A Milli Takım'a da ilk kez seçilen 17 yaşındaki futbolcunun gelişimini Barcelona'nın da yakından takip ettiği aktarıldı.

ARDA GÜLER “YENİ İNCİ”

Arda Güler'in oyuncu profiline değinilirken orta sahanın yanı sıra sağ kanatta forma giyebildiği ve yeteneği ile öne çıktığı ifade edildi. Bu sezon tüm kulvarlarda 13 maça çıkan genç oyuncunun 3 gol, 1 asistlik performans ortaya koyduğu hatırlatıldı.

Haberde Barcelona'nın takip ettiği Arda için "Yeni İnci" tanımı yapılırken Avrupa'dan Napoli, Bayern Münih gibi takımların da genç oyuncuyu radarına aldığı öne sürüldü.

BARCELONA BAŞKANI DA YAKIN TAKİPTE

Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın da Arda'nın kulübe uzun vadede çok şey katabilecek bir futbolcu olduğunu düşündüğü için 17'lik genç yeteneği izlediği vurgulandı.

Arda Güler'in Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.