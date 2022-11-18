Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalai'nin golü Macaristan'a yetmedi
Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalai'nin ülkesi Macaristan, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Lüksemburg ile 2-2 berabere kaldı.
Macaristan, hazırlık karşılaşmasında Lüksemburg ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2 sona erdi.
Lüksemburg, karşılaşmanın 7. dakikasında Gerson Rodrigues'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Macaristan bu gole, Fenerbahçe forması giyen Attila Szalai'nin 25. dakikada attığı golle karşılık verdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıda öne geçen taraf bu kez Macaristan oldu ve 67. dakikada Andras Nemeth, fileleri havalandırdı. Lüksemburg ise eşitliği 77. dakikada Alessio Curci'nin attığı golle buldu.
Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
Video Haberler
- Malatya'da 4,5 metrelik Atatürk maskı yapılıyor
- Yerleşik yabancı kadınlar, resim kursunda buluşuyor
- Türkiye topraklarında erozyon tehlikesi
- ''Her zaman göremiyoruz''
- Nemrut’ta turistlere kar sürprizi
- Çam fıstığı hasadı başladı
- Karaağaç acı biberi ata tohumlarıyla yetiştiriliyor
- MHP'li başkana kayıtlı hattan teröristle görüşme
- 2011'de FETÖ'yü övdüğü sözleri böyle savundu
- Atmacayı itfaiye kurtardı
En Çok Okunan Haberler
-
- Gündeme bomba gibi düşecek iddia!
- İYİ Parti'ye seslendi
- Davutoğlu'ndan gündemi sarsacak yeni iddialar
- Öcalan ile altı saat ne konuşuldu?
- Enginyurt'tan Erdoğan'a çok sert yanıt
- Taksim bombacısının ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı
- Akşener'den sert yanıt!
- Okan Buruk, Yusuf için kararını verdi!
- TÜSİAD Başkanı Turan'dan göçmen çıkışı
- Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme