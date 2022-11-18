Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalai'nin golü Macaristan'a yetmedi

18 Kasım 2022 Cuma, 09:44

Macaristan, hazırlık karşılaşmasında Lüksemburg ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2 sona erdi.

Lüksemburg, karşılaşmanın 7. dakikasında Gerson Rodrigues'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Macaristan bu gole, Fenerbahçe forması giyen Attila Szalai'nin 25. dakikada attığı golle karşılık verdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda öne geçen taraf bu kez Macaristan oldu ve 67. dakikada Andras Nemeth, fileleri havalandırdı. Lüksemburg ise eşitliği 77. dakikada Alessio Curci'nin attığı golle buldu.

Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.