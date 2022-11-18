Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalai'nin golü Macaristan'a yetmedi

Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalai'nin ülkesi Macaristan, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Lüksemburg ile 2-2 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
18 Kasım 2022 Cuma, 09:44
Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalai'nin golü Macaristan'a yetmedi
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Macaristan, hazırlık karşılaşmasında Lüksemburg ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2 sona erdi.

Lüksemburg, karşılaşmanın 7. dakikasında Gerson Rodrigues'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Macaristan bu gole, Fenerbahçe forması giyen Attila Szalai'nin 25. dakikada attığı golle karşılık verdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda öne geçen taraf bu kez Macaristan oldu ve 67. dakikada Andras Nemeth, fileleri havalandırdı. Lüksemburg ise eşitliği 77. dakikada Alessio Curci'nin attığı golle buldu.

Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.


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