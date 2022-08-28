Fenerbahçeli futbolcu Bruma'nın transferindeki dikkat çeken ayrıntı!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de Bruma'nın takımdaki geleceği konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Hollandalı gazeteci Rik Elfrink, Fenerbahçe'nin Bruma'nın bonservisini almak zorunda olduğunu belirtti.
Mbwana Samatta, Marcel Tisserand, Max Meyer ve Steven Caulker ile yolların ayrılması sonrası yabancı sayısı 18'e düşen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sayıyı düşürmek için çabalayan Kanarya'da sezon başı PSV Eindhoven'dan kiralanan Bruma ile de yolların ayrılacağı iddia edilirken Hollanda'dan sıcak bir haber geldi.
"BONSERVİSİNİ ALMAK ZORUNDA"
Hollandalı gazeteci Rik Elfrink, Portekizli kanat oyuncusunun kariyerine Fenerbahçe'de devam edeceğinin altını çizdi, kişisel sosyal medya hesabından "Fenerbahçe, Bruma'yı zorunlu satın alma maddesiyle kiraladı. Fenerbahçe küme düşmezse, Bruma'nın bonservisini almak zorunda" paylaşımını yaptı.
1 ASİST
Zorunlu satın alma opsiyonu 4 milyon Euro olan Bruma, Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar çıktığı 5 maçta gol katkısı veremedi, 1 asistle oynadı.
Henüz beklentileri karşılamakta zorlanan 27 yaşındaki oyuncu, transferi sonrası süreçle ilgili konuşmuş, "Transfer sürecinde hocamızdan bir telefon aldım. Kendisi bana beni istediğini söyledi, kulübün bu seneki hedeflerinden bahsetti. Ben de buraya gelmek istedim. Fenerbahçe zaten büyük bir kulüp, ben de bu takıma katkı sağlamak için buradayım. Umarım oyuncular en iyi performanslarında olur ve hedefimize ulaşırız"ifadelerini kullanmıştı.
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