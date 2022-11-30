Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu: 'Tüm kupaları almak istiyoruz'

30 Kasım 2022 Çarşamba, 23:07

Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçı sonrası konuştu.

Ferdi Kadıoğlu yaptığı açıklamada, "Kısa bir ara vardı. Bu arada iyi çalıştık. Zorluk ve sıkı antrenmanlar gerçekleştirdik. Tam anlamıyla mükemmel bir seviyede değiliz ama en iyisini ortaya koymak adına çalışmaları sürdüreceğiz" dedi.

"ONLAR ADINA MUTLUYUM"

Her kulvarda mücadele ederek tüm kupaları almak istediklerini söyleyen başarılı oyuncu, "3 kulvarda yolumuza devam ediyoruz. Tüm takım arkadaşlarımıza ihtiyacımız var. Hepimiz fit kalmak zorundayız. Alabileceğimiz tüm kupaları almak istiyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Ferdi ayrıca, "Michy ve Enner iyi oynadılar, gollerini attı. Onlar adına mutluyum. İyi performanslar gösterdiler. Michy'nin şansı devam ediyor. Fenerbahçe adına da bu performanslar çok iyi. Enner dinlenmeyi de hak etti. Ardından aramıza bekliyoruz" diye konuştu.