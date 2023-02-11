Fenerbahçeli futbolcu Joshua King'den depremzedelere destek

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 00:13

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 00:13

Spor camiası, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden zarar gören yurttaşlara yardım etmeye devam ediyor.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün deprem bölgesine gönderdiği yardım tırlarına ek olarak sarı-lacivertli futbolcular da bireysel olarak depremzedelere destek oluyor.

KING AİLESİNDEN YARDIM KOLİSİ

Sarı-lacivertli kulübün Norveçli golcüsü Joshua King de ailesi ile birlikte depremzedeler için yardım kolisi hazırlıyor.

King'in eşi Magdalena Temre, ailecek hazırladıkları yardımı sosyal medya hesabından paylaştı.