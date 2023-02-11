Fenerbahçeli futbolcu Joshua King'den depremzedelere destek
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Norveçli futbolcusu Joshua King, ailesi ile birlikte Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde zarar gören yurttaşlar için yardım kolisi hazırladı.
Spor camiası, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden zarar gören yurttaşlara yardım etmeye devam ediyor.
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün deprem bölgesine gönderdiği yardım tırlarına ek olarak sarı-lacivertli futbolcular da bireysel olarak depremzedelere destek oluyor.
KING AİLESİNDEN YARDIM KOLİSİ
Sarı-lacivertli kulübün Norveçli golcüsü Joshua King de ailesi ile birlikte depremzedeler için yardım kolisi hazırlıyor.
King'in eşi Magdalena Temre, ailecek hazırladıkları yardımı sosyal medya hesabından paylaştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yıkılan apartmanın sahibi baba oğul yurtdışına kaçtı
- 'Kızacak ama...' diyerek Tarkan'ın adını açıkladı
- Naci Görür uyardı: 'Olasılık 70’lere çıktı'
- Sahibi kaçarken yakalandı
- Çağatay Ulusoy'dan deprem bölgesine yardım
- Celal Şengör: 'Erdoğan tamamen başarısız oldu!'
- İmamoğlu'na saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Turgay Güler, AHBAP'ı ve Haluk Levent'i hedef aldı
- Acı tablo giderek ağırlaşıyor!
- Tarkan'dan Haluk Levent'e destek: 'Yanındayım!'