Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydin: 'Her şeyimi Fenerbahçe için vereceğim'
Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de yeni transfer Samet Akaydin mücadelenin ardından görüşlerini aktardı. Akaydin, "Fenerbahçe çok farklı bir camia, bunu hissediyorum. Elimden geleni sonuna kadar yapacağım. Her şeyimi Fenerbahçe için vereceğim" dedi.
Fenerbahçe ile ilk maçına çıkan Samet Akaydin, 2-1 kazandıkları Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Yeni transfer Samet Akaydin, "Zor bir maç oldu ama kazanmayı bildik. Şampiyonluğu bırakmayacağız. Ben buraya şampiyon olmaya geldim" dedi.
Samet Akaydin
"HER ŞEYİMİ FENERBAHÇE İÇİN VERECEĞİM"
Fenerbahçe ile ilk maçını değerlendiren Samet, "Fenerbahçe çok farklı bir camia, bunu hissediyorum. Elimden geleni sonuna kadar yapacağım. Her şeyimi Fenerbahçe için vereceğim" ifadelerini kullandı.
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