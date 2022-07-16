Fenerbahçeli Kim Min-Jae'nin transferinde yeni gelişme

16 Temmuz 2022 Cumartesi, 19:47

Fenerbahçe forması giyen Kim Min-Jae için transfer haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Güney Koreli savunma oyuncusu için İtalya'dan yeni bir iddia gündeme geldi.

KESİN KARARINI VERMEDİ

Sky İtalya'da yer alan haberde; Rennes'e transfer olması beklenen 25 yaşındaki savunma oyuncusunun henüz transferi için kesin kararını vermediği aktarıldı.

İTALYANLAR HALA DEVREDE

Napoli'nin, Kalidou Koulibaly'nin Chelsea'ye gitmesi sonrası Kim transferi için hala ısrarcı olduğu belirtildi.

Kim Min-Jae'nin önümüzdeki günlerde transferi için net kararını vermesinin beklendiği vurgulandı.