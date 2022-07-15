Paolo Cannavaro'dan, Kim Min-Jae açıklaması
Bir dönem Napoli’de forma giyen Paolo Cannavaro, Süper Lig ekibi Fenerbahçe’nin Güney Koreli futbolcusu Kim Min-Jae hakkında açıklamalarda bulundu. İtalyan isim, Napoli’nin transfer hamlesini yorumladı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Napoli'den Kalidou Koulibaly transferinde sona geldi. Kalidou Koulibaly'nin yokluğunu Kim Min-Jae ile doldurmak isteyen ancak Fenerbahçe ile yaptığı bonservis görüşmelerinde sonuç alamayan Napoli cephesinden açıklamalar geldi.
Bir dönem Napoli’de oynayan ve Güney Koreli yıldızı Çin'den tanıyan Paolo Cannavaro, Kim Min-Jae ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.
"KIM İYİ STOPER"
La Gazzetta dello Sport'a röportaj veren İtalyan efsanesi Paolo Cannavaro, "Kim gerçekten de çok iyi bir oyuncu. Fiziksel olarak güçlü, hızlı ve güvenilir bir oyuncu. Koulibaly gibi bir oyuncunun alternatifi olarak beni ikna eden bir seçenekti. Koreli oyuncuları seviyorum. Gerçekten de çok iyi çalışıyorlar. Kim sağlam bir stoper ama tekrar etmek gerekirse ona da çok fazla baskı yapılmamalı. Hangi oyuncu gelirse gelsin Koulibaly ile karşılaştırılacaktır. Ama baskı altında kalmamalı" ifadesini kullandı.
"KIM, ŞAMPİYONLAR LİGİ OYUNCUSU"
Napoli Teknik Direktörü Luciano Spalletti ise Güney Koreli isim hakkında "Kim, Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir oyuncu" ifadelerini kullanmıştı.
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