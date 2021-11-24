Fenerbahçeli oyuncu Crespo, derbideki golüyle maça damgasını vurdu

24 Kasım 2021 Çarşamba, 07:00

Miguel Crespo F.Bahçe’de yeterli forma şansı bulamamış ve devre arasında kiralık olarak gönderilmesi gündeme gelmişti. Derbideki kazanımlar bu maçlara kadar kötü gidişatta olan takıma, futbolcusuna, teknik adamına, başkanına, yönetimine, camiasına hayat verir. İşte üç gün önceki G.Saray derbisi. F.Bahçe, 4 maç oynamış 3 yenilgi bir beraberlik almıştı. Galibiyete hasretti. Zoru bu derbiyle başardı, her şey haftalar sonra düzeldi. Üç puanın mimarı, bu maça kadar takıma hiç katkı yapmamış Crespo’ydu. Portekizli 71. dakikada Sosa’nın yerine oyuna dahil olmuş, 90+4’te F.Bahçe camiasını sevince boğan galibiyet golüne imzasını atmıştı. O, şimdi kral. Futbolda devamlılık, istikrar çok önemlidir. Crespo’nun bunu yakalaması için daha fazla çalışması gerekiyor.

GUSTAVO’DAN MÜJDELİ HABER

Olympiakos maçının hazırlıklarına başlayan Sarı-Lacivertlilere müjdeli haber Gustavo’dan geldi. Tecrübeli futbolcu, sakatlığının tamamen geçmesi sonucu dün yapılan idmanda yerini aldı ve takımla birlikte çalıştı.

‘GERÇEK F.BAHÇELİYİM’



F.Bahçe’ye kritik bir galibiyet getiren Crespo, derbide attığı gole ve sevincine ilişkin açıklamalarda bulunurken Arjantinli efsane Hernan Crespo’nun kendisini tebrik etmesiyle gururlandığını dile getirdi. Crespo, “Gerçekten zor bir maçtı. Bu da çok normal çünkü büyük bir derbi. İyi hazırlanmıştık, 3 puanı aldığımız için mutluyuz. Hernan Crespo gerçekten büyük bir futbolcu. Böylesine efsane bir futbolcudan övgüler almak benim için önemli. Gerçek F.Bahçeli olmam için G.Saray’a gol atmam gerektiğini maçtan öne Mesut bana söylemişti. Bunu da gerçekleştirdiğim için mutlu ve gururluyum. Gerçek bir F.Bahçeli oldum” diye konuştu. Gol sevinciyle ilgili soruyu ise Portekizli oyuncu, “Gol sevincimde de şunu göstermek istedim; işime odaklıyım her zaman, bana şans geldiğinde elimden gelenin yüzde 100’ünü yapmaya çalışıyorum” şeklinde cevapladı.

