Fenerbahçeli Pedro taraftardan özür diledi!
Fenerbahçe - Giresunspor maçının 40. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Joao Pedro, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla özür diledi.
Süper Lig’de 14. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Giresunspor'a 2-1 mağlup oldu. Valencia’nın penaltıdan attığı golle maçı 1-0 önde götüren sarı-lacivertlilerde Pedro kırmızı kartla oyundan atıldı.
Mücadelenin 40. dakikasında Joao Pedro orta alanda Perez’e faul yaptı. Hakem Arda Kardeşler, bu pozisyonda sarı kartı bulunan Pedro’ya bir sarı kart daha gösterdi ve ardından kırmızı kartını çıkardı.
Pedro, karşılaşmadaki ilk sarı kartını da benzer bir pozisyonda Görkem’e faul yaptıktan sonra görmüştü. Gördüğü kırmızı kartın ardından oyun alanını üzgün bir şekilde terk eden Pedro doğrudan soyunma odasına gitti.
Brezilya asıllı İtalyan futbolcu kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak taraftardan özür diledi.
Pedro paylaşımında, "Dün takımımı yalnız bıraktığım için üzgünüm. Bu kötü günün sorumluluğu bana ait. Bunu unutmayacağım ama beni aşağı çekmesine de izin vermeyeceğim. Ben kolay pes etmem. Asla vazgeçmeyeceğimden emin olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.
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