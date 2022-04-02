Fenerbahçeli Serdar Dursun Lazio'nun transfer gündeminde

02 Nisan 2022 Cumartesi, 11:28

Türkiye-İtalya maçında bir gol atan Serdar Dursun İtalyan medyasının dikkatini çekti. Fenerbahçe'ye bu sezon transfer olan ve Türkiye ile İtalya arasındaki uluslararası maçın başrol oyuncusu Serdar Dursun, Serie A'nın yeni golcülerinden biri olabilir.

Lazio'nun gündemine giren ve Alman vatandaşlığı da bulunan Serdar Dursun için İtalyan ekibi 3 milyon Euro'luk bir teklifte bulunabilir.



MİLLİ TAKIM'DA 3 GOL ATTI

Dursun bu sezon Fenerbahçe formasıyla 9 gol atma başarısı gösterdi. Sarı-lacivertli takıma transferinin ardından milli takıma seçilen Dursun 4 kere milli oldu.

Toplamda 75 dakika boyunca Türkiye forması giyen Serdar Dursun 3 gol atarak az zamanda başarılı bir performans gösterdi.



