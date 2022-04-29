Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe'de Miha Zajc kariyer rekoru kırdı

29 Nisan 2022 Cuma, 22:22

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Gaziantep FK'yi konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Çaykur Rizespor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda zorunlu 3 değişikliğe gitti.

Kartal, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakada sarı kart cezalısı Kim Min-jae, sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Miguel Crespo ve henüz tam hazır olmayan Bright Osayi-Samuel'i görevlendiremedi.

Deneyimli teknik adam bu isimlerin yerine Marcel Tisserand, Luiz Gustavo ve Nazım Sangare'yi ilk 11'e sürdü.

MIHA ZAJC'TAN KARİYER REKORU

Miha Zajc, Gaziantep FK karşısında takımını 3-1 öne geçiren golü attı. Opta verilerine göre; bu sezon Süper Lig'deki dokuzuncu golünü atan Sloven oyuncu, kariyerinin en gollü sezonuna ulaştı.

Fenerbahçe'nin Sloven orta sahası Miha Zajc, bu sezon ligdeki 9. golünü kaydetti.

Gösterdiği performansla taraftarın beğenisini toplayan 27 yaşındaki orta saha, ligde 22 müsabakaya ilk 11'de başladı ve 9. golünü atmayı başardı.