Fenerbahçeli taraftarlardan Ali Koç'a tepki

Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ile taraftarlar arasında tartışma yaşandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.01.2023 - 23:05
Fenerbahçeli taraftarlardan Ali Koç'a tepki
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Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray'a 3-0 kaybetmesinin ardından gergin anlar yaşandı.

Sarı-lacivertli taraftarların bir bölümü, Galatasaray derbisi sonrası başkan Ali Koç'a tepki gösterdi.

ALİ KOÇ İLE TARAFTARLAR ARASINDA GERGİN ANLAR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisinin ardından bazı taraftarlarla kısa süreli gerginlik yaşadı.

Başkan Ali Koç ve taraftarlar arasında yaşanan bu gerginlik, daha fazla büyümeden yatıştırıldı.


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