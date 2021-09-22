Fenerbahçeli Uğur Orel Oral, en iyi 100 yüzücü listesinde

22 Eylül 2021 Çarşamba, 11:04

Amerika Kolej Yüzme ve Atlayış Antrenörleri Derneği (CSCAA), geride kalan 100 yılın ‘En İyi Yüzücüleri ve Atlayıcıları’ listesinin adaylarını açıkladı.

2 bin 805 adaydan 973’e indirilen adaylar arasında Fenerbahçe Spor Kulübü Yüzme Şubesi Sorumlusu Uğur Orel Oral da yer aldı.

973 sporcu, 739 yüzücü ve 234 atlayıcıdan oluşuyor.

İlerleyen günlerde liste 100 erkek ve 100 kadın sporcuya indirilecek.

Türkiye'nin bir dönem en iyi yüzücüleri arasında ler alan Oral, Türkiye Yüzme Federasyonu'nun da başkan adayı.