Wilfried Zaha'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Wilfried Zaha'nın kariyerine İtalya'da devam etmek istediği öne sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.07.2023 - 17:34
Wilfried Zaha'dan Fenerbahçe'ye kötü haber
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye Wilfried Zaha'dan kötü haber geldi.

Sarı lacivertliler, Crystal Palace'la sözleşmesi sona eren Zaha'ya teklifini iletmişti ancak İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, 30 yaşındaki oyuncu Lazio'ya yakın bulunuyor.

TRANSFER İÇİN İSTEKLİ

Suudi Arabistan'dan gelen cazip teklifi reddeden Wilfried Zaha'nın kariyerini İtalya gibi önemli bir futbol ülkesinde sürdürmek istediği belirtildi.

Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin de bu transfer için istekli olduğu paylaşılırken Zaha'nın yakın bir süre içinde net kararını vermesi bekleniyor.

Wilfried Zaha geçtiğimiz sezon Crystal Palace formasıyla Premier Lig'de 27 maça çıkarak 7 gol ve 2 asistlik bir performans sergilemişti.


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