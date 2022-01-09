Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı kamp kadrosu açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele öncesinde Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
09 Ocak 2022 Pazar, 21:36
Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı kamp kadrosu açıklandı!
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Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan zorlu karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.

Mücadele öncesi sarı-lacivertliler kamp kadrosunu açıkladı.

Fenerbahçe'de Altay, Crespo, Berisha, Nazım Sangare kadroda yer almadı.


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