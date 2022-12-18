Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Berke Özer'e Süper Lig'den sürpriz talip

18 Aralık 2022 Pazar, 09:54

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Fernando Muslera'ya alternatif arayan sarı-kırmızılıların, 2.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'nin yolunu tutan genç kaleciyi satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamayı planladığı ileri sürüldü.

KALECİLERİN PERFORMANSINDAN MEMNUN DEĞİL

Galatasaray , ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Fernando Muslera'ya alternatif arayan, Okan Kocuk ve Jankat Yılmaz'ın hazırlık maçlarındaki performansından memnun kalmayan sarı-kırmızılılar, listesine sürpriz bir ismi dahil etti.

Fernando Muslera'ya bir türlü iyi bir alternatif bulamayan, yedek kaleciler Okan Kocuk ve Jankat Yılmaz'ın hazırlık maçlarındaki performansından da memnun kalmayan sarı-kırmızılılar, çözümü transferde buldu. Fanatik'in haberine göre Galatasaray'ın hedefindeki isim Berke Özer.

FENERBAHÇE'DEN PORTEKİZ'E TRANSFER OLMUŞTU

Fenerbahçe'den sezon başında bonservisiyle ayrılıp, Portekiz temsilcisi Portimonense'ye imza atan 22 yaşındaki file bekçisiyle ilgilenen sarı-kırmızılı kulübün, genç eldiveni satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamayı planladığı ileri sürüldü.

1.91 boyundaki Berke Özer, Bucaspor ve Altınordu altyapılarında yetiştikten sonra 2.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu. Ancak sarı-lacivertli kulüpte beklentileri karşılayamayan genç file bekçisi, 2 yıllığına Westerlo'ya kiralandıktan sonra Fenerbahçe'ye döndü ve 1 sezon daha yedek bekledi. Önceki yaz kulüpten ayrılan Berke, 4 yıllık imza attığı Portimonense'de şu ana kadar 2 resmi maça çıktı ve 4 gol yedi. Berke Özer, Portekiz Ligi'nde ise henüz süre alamadı.