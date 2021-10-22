Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Bruno Alves, futbolu neden bıraktığını açıkladı
2013-2016 arasında Fenerbahçe'de forma giyen Bruno Alves, futbolu bırakmaktan neden vazgeçtiğini açıkladı.
Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Bruno Alves, futbolu bırakmaktan neden vazgeçtiğini açıkladı.
Geçtiğimiz sene Famalicao'da oynayan Alves, sezon sonu futbolu bırakacağını açıklamıştı ancak bu kararından vazgeçti. Alves, kararının sebebini anlattı.
Yunanistan Ligi takımlarından Apollon Smyrnis'e imza atan savunma oyuncusu Bruno Alves, Cristiano Ronaldo ile yaptığı konuşmayı anlattı.Premier Lig devi Manchester United'da forma giyen Cristiano Ronaldo'nun kendisine mesaj attığını söyleyen 39 yaşındaki futbolcu, futbolu bırakma kararından bu mesaj sonrasında vazgeçtiğini söyledi.
39 yaşındaki Alves, "Cristiano beni aradı. 'Oynamaya devam etmelisin, kendine iyi bakıyorsun ve iyi durumdasın. Futbolu çok sevdiğini biliyorum, bence pes etme' dedi ve kararımı değiştirdi. O dünyanın en iyisi ve devam etmem gerektiğini söylüyorsa bu gerçekten devam edebileceğim içindir. Ben de devam ettim" dedi.
Bruno Alves, bu sezon Apollon formasıyla 5 resmi maçta görev aldı. Alves, 2013-2016 yılları arasında ülkemizde Fenerbahçe'de de forma giymişti.
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