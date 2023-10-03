Fenerbahçe'nin hücumu dört dörtlük!

14 maçlık galibiyet serisi yakalayan Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de sarı-lacivertli futbolcuların hücum performansı dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.10.2023 - 09:44
Fenerbahçe'nin hücumu dört dörtlük!
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Her maçını kazanan Fenerbahçe, hücumdaki performansıyla göz dolduruyor.

Sarı-lacivertliler bu sezon Dzeko, Tadic, Szymanski ve İrfan Can Kahveci’den lig ile Avrupa’da toplam 27 gollük katkı aldı. Szymanski sarı-lacivertli formayla 14 maçta 8 gol atıp takımın en skorer ismi oldu.

Form grafiği her maç yükselen İrfan Can Kahveci gol sayısını 7’ye yükseltti. Dzeko, 7 kez fileleri sarstı. Tadic, bu sezon 5 kez ağları havalandırdı. 14’te 14 yapan Fenerbahçe bu karşılaşmalarda 42 gol attı, topu sadece 6 kez ağlarında gördü.


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