Fenerbahçe'nin hücumu dört dörtlük!
14 maçlık galibiyet serisi yakalayan Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de sarı-lacivertli futbolcuların hücum performansı dikkat çekti.
Her maçını kazanan Fenerbahçe, hücumdaki performansıyla göz dolduruyor.
Sarı-lacivertliler bu sezon Dzeko, Tadic, Szymanski ve İrfan Can Kahveci’den lig ile Avrupa’da toplam 27 gollük katkı aldı. Szymanski sarı-lacivertli formayla 14 maçta 8 gol atıp takımın en skorer ismi oldu.
Form grafiği her maç yükselen İrfan Can Kahveci gol sayısını 7’ye yükseltti. Dzeko, 7 kez fileleri sarstı. Tadic, bu sezon 5 kez ağları havalandırdı. 14’te 14 yapan Fenerbahçe bu karşılaşmalarda 42 gol attı, topu sadece 6 kez ağlarında gördü.
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