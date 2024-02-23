Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!

Avrupa'daki tek temsilcimiz Fenerbahçe'nin Konferans Ligi son 16 turundaki rakipleri belli oldu. Sarı lacivertli ekibin rakibinin netlik kazanacağı kura çekimi bugün saat 15.00’te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.02.2024 - 09:38
Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
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UEFA Konferans Ligi’nde yoluna devam eden Fenerbahçe’de gözler muhtemel rakiplere çevrildi. 

Sarı- lacivertliler, Ludogorets, Nordsjaelland ve Spartak Trnava takımlarını geride bırakarak H Grubu’nu lider olarak tamamlamıştı. 

FENERBAHÇE’NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM OLDU?

UEFA Konferans Ligi’nde Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri, Perşembe günü oynanan mücadelelerin sonuçlarına göre belli oldu.

Buna göre Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri şöyle:

Ajax

Olympiakos

Dinamo Zagreb

Molde

Union SG

Maccabi Haifa

Servette

Sturm Graz

KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ CUMA GÜNÜ YAPILACAK

UEFA Konferans Ligi’nde kura heyecanı başladı. Fenerbahçe’nin rakibinin netlik kazanacağı kura çekimi 23 Şubat Cuma günü saat 15.00’te başlayacak.

Avrupa Ligi kura çekimi tamamlandıktan sonra Konferans Ligi kura çekimine başlanacak. Konferans Ligi kura çekimi Exxen üzerinden canlı olarak izleyiciyle buluşacak.


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