Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray yanıtı: 'Anderlecht maçını geçtikten sonra...'

Yayınlanma: 16.02.2025 - 21:57

Güncelleme: 16.02.2025 - 21:57

Fenerbahçe'de orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşa galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Mert Hakan Yandaş, "Kazandığımız için mutluyuz. Rakip iyi analiz etmiş, oyuna iyi başladılar. Onları çözene kadar topa iyi sahip oldular. Biz düştüğümüzde taraftarımız bizi ayağa kaldırdı. Takım olarak çok iyi mücadele ettik. Kazanmak çok önemliydi. Futboldaki en güzel şey kazanmaya alışmak, oyun önemli ama kazanmak daha önemli. Ben hem elimi hem 3 sarıyı sakındım. Zor bir gündü benim için. Çok şükür kazasız belasız geçtim" dedi.

GALATASARAY CEVABI: "DİĞER MAÇ"

Mert Hakan Yandaş, Anderlecht ve Galatasaray maçları için gelen soruya, "Bizim için önemli olan Anderlecht maçı, 3-0 kazandık ama ona konsantreyiz. Her maç çok önemli ama en önemlisi ilk oynayacağımız maç. Anderlecht maçını geçtikten sonra diğer maça odaklanırız" yanıtını verdi.