Rekorunu egale etti: En-Nesyri, Fenerbahçe tarihine geçti!
Fenerbahçe'nin golcüsü Youssef En-Nesyri, Avrupa Ligi'nde Anderlecht'le oynanan rövanş maçında da ağları havalandırdı. En-Nesyri, bu golle kariyer rekorunu egale etti.
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Belçika ekibi Anderlecht'i eleyerek adını son 16 turuna adını yazdırdı.
Sarı-lacivertlilerde ilk maçta ağları havalandıran En-Nesyri rövanş karşılaşmasını da boş geçmedi.
Youssef En-Nesyri böylece Fenerbahçe formasıyla bu sezon 24. golünü kaydetti ve kariyer rekorunu egale etti.
Faslı golcü, Sevilla'da oynadığı 2020/21 sezonunu 24 golle tamamlamıştı. En-Nesyri, Galatasaray derbisinde de gol bulması halinde kariyer rekorunu kıracak.
Fenerbahçe'ye sezon başında imza atan En-Nesyri, 36 maçta sahaya çıktı. 27 yaşındaki futbolcunun gol dağılımı Süper Lig'de 15, Avrupa Ligi'nde 6 ve Türkiye Kupası'nda 3 şeklinde oldu.
FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇTİ
Anderlecht maçında attığı golle Youssef En-Nesyri Fenerbahçe tarihine geçti. Avrupa Ligi'nde 6 gole ulaşan En-Nesyri, Fenerbahçe tarihinin bir Avrupa kupası sezonunun ön elemeler sonrası aşamalarındaki en golcü oyuncusu oldu.
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