Fenerbahçe'nin stadyum başvurusuna TFF'den ret!

Yayınlanma: 02.03.2024 - 11:57

Güncelleme: 02.03.2024 - 12:05

TFF 2. Lig Beyaz Grup 28. hafta mücadelesinde Yeni Mersin İdmanyurdu ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. Mersin Stadyumu'ndaki mücadele 2-2 sona erdi. Aynı statta 2 Mart Cumartesi günü Süper Lig'de Hatayspor ile Fenerbahçe'nin karşılaşacak olması zeminin durumu konusunda teknik heyet ve takımları endişelendirdi.

Üst üste 2 gün içinde 2 maçın oynanacak olmasından dolayı Mersin Stadyumu'nun zemininin bozulmasından korkulurken, 1 Mart Cuma günü saat 14.00'te başlayan Yeni Mersin İdmanyurdu-Esenler Erokspor maçının ardından bakım ve onarım çalışmalarına hemen başlandı.

FENERBAHÇE'DEN TFF'YE BAŞVURU

Sarı-lacivertli yönetim bugünkü Hatayspor maçının oynanacağı Mersin Stadı'nda bir gün önce yani cuma günü Mersin İY-Esenler Erok karşılaşmasının verilmesine tepki gösterdi. Kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulundu ve Mersin İY'ye farklı bir stadın belirlenmesini talep etti.

FEDERASYON'DAN VETO

Başvuruda, aynı statta üst üste iki maç oynanmasının zemini olumsuz etkileyeceğini, futbolcu sağlığı açısından risk taşıyacağı vurgulandı.

Sporx'te yer alan habere göre, TFF ise bu talebi reddetti.

GENÇLERBİRLİĞİ SAVUNMASI

Fenerbahçe'nin, başvurusunda Gençlerbirliği örneğini vermesi de işe yaramadı. Polemiklerin odağındaki Eryaman Stadı'nın zemininin bozulmaması adına, TFF aynı stadyumu kullanan diğer takım olan Gençlerbirliği'nin maçlarını bir süredir Aktepe Stadı'nda oynatıyor.