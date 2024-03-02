Fenerbahçe'nin stadyum başvurusuna TFF'den ret!

Fenerbahçe'nin, dün Mersin Stadı'nda oynanan Mersin İY-Esenler Erok karşılaşmasının başka bir stada alınmasını istediği, TFF'nin ise bu talebi reddettiği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.03.2024 - 11:57
Fenerbahçe'nin stadyum başvurusuna TFF'den ret!
Abone Ol google-news

TFF 2. Lig Beyaz Grup 28. hafta mücadelesinde Yeni Mersin İdmanyurdu ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. Mersin Stadyumu'ndaki mücadele 2-2 sona erdi. Aynı statta 2 Mart Cumartesi günü Süper Lig'de Hatayspor ile Fenerbahçe'nin karşılaşacak olması zeminin durumu konusunda teknik heyet ve takımları endişelendirdi. 

Üst üste 2 gün içinde 2 maçın oynanacak olmasından dolayı Mersin Stadyumu'nun zemininin bozulmasından korkulurken, 1 Mart Cuma günü saat 14.00'te başlayan Yeni Mersin İdmanyurdu-Esenler Erokspor maçının ardından bakım ve onarım çalışmalarına hemen başlandı.

FENERBAHÇE'DEN TFF'YE BAŞVURU

Sarı-lacivertli yönetim bugünkü Hatayspor maçının oynanacağı Mersin Stadı'nda bir gün önce yani cuma günü Mersin İY-Esenler Erok karşılaşmasının verilmesine tepki gösterdi. Kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulundu ve Mersin İY'ye farklı bir stadın belirlenmesini talep etti.

FEDERASYON'DAN VETO

Başvuruda, aynı statta üst üste iki maç oynanmasının zemini olumsuz etkileyeceğini, futbolcu sağlığı açısından risk taşıyacağı vurgulandı. 

Sporx'te yer alan habere göre, TFF ise bu talebi reddetti.

GENÇLERBİRLİĞİ SAVUNMASI

Fenerbahçe'nin, başvurusunda Gençlerbirliği örneğini vermesi de işe yaramadı. Polemiklerin odağındaki Eryaman Stadı'nın zemininin bozulmaması adına, TFF aynı stadyumu kullanan diğer takım olan Gençlerbirliği'nin maçlarını bir süredir Aktepe Stadı'nda oynatıyor. 


TFF haberleri fenerbahçe haberleri hatayspor haberleri

İlgili Haberler

Tarihi gecede Fenerbahçe Beko rahat kazandı!

Tarihi gecede Fenerbahçe Beko rahat kazandı!
Fenerbahçe'nin Hatayspor maçı kamp kadrosu belli oldu!

Fenerbahçe'nin Hatayspor maçı kamp kadrosu belli oldu!
Ekrem İmamoğlu'ndan Fenerbahçe'ye ziyaret!

Ekrem İmamoğlu'ndan Fenerbahçe'ye ziyaret!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Beşiktaş'tan Halil Umut Meler açıklaması!

Beşiktaş'tan Halil Umut Meler açıklaması!
TFF açıkladı: Süper Lig’de VAR SUPPORT sistemi kullanılacak

TFF açıkladı: Süper Lig’de VAR SUPPORT sistemi kullanılacak
2 yıl önce ekilmişti, ilk hasadı başladı! Efeler'den dünyanın her yerine gönderilecek

2 yıl önce ekilmişti, ilk hasadı başladı! Efeler'den dünyanın her yerine gönderilecek
Uzmanların favorisi! Doğal C vitamini… Bağışıklığı güçlendirip kabızlığı bitiriyor

Uzmanların favorisi! Doğal C vitamini… Bağışıklığı güçlendirip kabızlığı bitiriyor
Aya Yorgi beton olmasın

Aya Yorgi beton olmasın
Uzmanı açıkladı: Tatlı krizini önlemenin yolları nelerdir?

Uzmanı açıkladı: Tatlı krizini önlemenin yolları nelerdir?
Fenerbahçe'nin Hatayspor maçı kamp kadrosu belli oldu!

Fenerbahçe'nin Hatayspor maçı kamp kadrosu belli oldu!
Esra Erol annesini paylaştı, görenler aynı şeyi söyledi! ‘Kızlarından daha güzel’

Esra Erol annesini paylaştı, görenler aynı şeyi söyledi! ‘Kızlarından daha güzel’